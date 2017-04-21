The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут быть пересмотрены после парламентских выборов в Соединенном Королевстве 8 июня. Об этом председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни заявил газете The Guardian по итогам переговоров в Лондоне с британским премьер-министром Терезой Мэй.
"Если Великобритания после выборов захочет отменить действие 50 статьи (Лиссабонского соглашения, запускающей процесс переговоров о прекращении членства той или иной страны в ЕС, - прим. ТАСС), процедура будет очень простой, - считает председатель ЕП. - Если Лондон захотел бы остаться, это было бы выгодно всем. Я был бы счастлив".
При этом он отметил, что окончательное решение останется за остальными членами Евросоюза. "Если завтра новое правительство Великобритании захочет изменить свою позицию, это будет возможно сделать. Последнее слово останется за 27 членами ЕС, однако это пошло бы на пользу каждому", - уверен председатель Европарламента.
Издание отмечает, что позиция Таяни кардинально расходится со взглядами Мэй, которая взяла курс на выход королевства из ЕС. 29 марта она уведомила Брюссель о задействовании 50-й статьи Лиссабонского соглашения.
Ранее премьер-министр объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры о Brexit, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным. 19 апреля это предложение было утверждено парламентом.