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AFP: задержаны три возможных сообщника стрелявшего в Париже

Международная панорама
21 апреля, 10:58 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По данным агентства, "в настоящее время следователи ведут их допрос"
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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция задержала трех человек из окружения 39-летнего француза, стрелявшего в четверг в полицейских на Елисейских полях. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его данным, "в настоящее время следователи ведут их допрос".

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