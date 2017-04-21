AFP: задержаны три возможных сообщника стрелявшего в Париже

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция задержала трех человек из окружения 39-летнего француза, стрелявшего в четверг в полицейских на Елисейских полях. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его данным, "в настоящее время следователи ведут их допрос".