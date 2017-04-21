Глава Пентагона сомневается в действительности угроз КНДР в адрес США

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает угрозы со стороны КНДР в адрес США не заслуживающими доверия. С таким заявлением он выступил после переговоров с главой оборонного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.
"В том, что касается КНДР, думаю, все мы неоднократно слышали их заявления, но эти их заявления показали себя нечестными", - сказал он.
В четверг северокорейские СМИ написали о "чрезвычайно мощном превентивном ударе", который "превратит в пыль не только империалистические захватнические силы США в Южной Корее, но и территорию самих США".
Пхеньян в воскресенье провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.
Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена.
В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.