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Визит короля Испании в Лондон перенесен из-за всеобщих выборов в Великобритании

Международная панорама
21 апреля, 13:21 UTC+3
Досрочные всеобщие выборы назначены на 8 июня
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ЛОНДОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Запланированный на июнь государственный визит короля Испании Филиппа VI в Великобританию отменен из-за проведения досрочных всеобщих выборов в Соединенном Королевстве, назначенных на 8 июня.

Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Ее Величество королева Елизавета II и Его Величество король Испании Филипп VI договорились, что, в свете всеобщих выборов, государственный визит короля и королевы Летисии в Великобританию, запланированный на период с 6 по 8 июня 2017 года, следует отложить. Теперь визит состоится с 12 по 14 июля 2017 года", - говорится в заявлении дворца.

18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении в стране 8 июня досрочных парламентских выборов, которые по срокам совпали с периодом визита в Соединенное Королевство испанского монарха.

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