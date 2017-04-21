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ЛНР: Киев вновь сорвал отвод вооружения у Станицы Луганской

Международная панорама
21 апреля, 14:36 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 21, апреля. /ТАСС
Как заявил представитель оборонного ведомства провозглашенной республики Андрей Марочко, в Киеве был зафиксирован некий "мифический обстрел" со стороны ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона в очередной раз отказалась от разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской под предлогом "обстрела" своих позиций, якобы имевшего место со стороны народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"Народная милиция, как и ранее, всегда была готова выполнить условия рамочного соглашения. Все, что должно было быть для отведения сил и средств, было соблюдено. Был установлен режим тишины, согласно отчету миссии ОБСЕ, наши подразделения были готовы. Но инициативу должна была проявить украинская сторона, но украинская сторона такую инициативу не проявила", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По словам Марочко, в Киеве был зафиксирован некий "мифический обстрел". "Все есть, только желания выполнять минские соглашения у украинской стороны нет", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

18 апреля уполномоченный представитель провозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Киев возможно, будет готов к разведению сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской 21 апреля. При этом Дейнего выразил надежду, что "эта попытка окажется не такой безуспешной, как более 40 предыдущих".

Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести силы и средства в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание пилотных зон безопасности на трех участках: у Золотого (ЛНР), Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.

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