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СМИ: с 2019 года госслужащие на Украине обязаны владеть английским языком

Международная панорама
21 апреля, 16:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, апреля. /ТАСС
По словам министра юстиции страны Павла Петренко, желающие поступить на государственную службу должны "знать английский на базовом уровне"
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КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Знание английского языка станет с 2019 года одним из обязательных условий для принятия на государственную службу на Украине. Об этом сообщил министр юстиции страны Павел Петренко.

"С 2019 году знание английского языка будет одним из условий для номинирования на государственную службу. Те, кто желают стать государственными служащими, кроме украинского языка должны знать английский на базовом уровне", - приводит его слова агентство Укринформ.

Как отметили в агентстве, на Украине английским языком владеют около 7% взрослых, в то время как в странах Евросоюза - примерно 50%, в скандинавских странах - почти 80%.

Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что изучение английского языка станет одним из приоритетов государственной политики. Он даже высказался за введение английского как второго рабочего языка по всей стране. С 1 октября 2015 года владение английским языком стало обязательным условием для принятия на работу в администрацию президента. С 26 июля 2016 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее всех госслужащих высшего звена к маю 2018 года владеть английским или французским - одним из официальных языков Совета Европы.

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