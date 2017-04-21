Белоруссия находит развязки проблем с Россией и рассчитывает на полноценные отношения с ЕС

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Белоруссия будет укреплять стратегическое партнерство с Российской Федерацией во всех сферах, решая возникающие проблемы в отношениях с союзником за столом переговоров. Уверенность в этом выразил президент страны Александр Лукашенко, выступая сегодня с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Белорусский лидер также рассчитывает, что в нынешнем году Минску и Брюсселю удастся восстановить полноценные отношения. Для этого, по мнению Лукашенко, Евросоюз в процессе нормализации отношений не должен выдвигать белорусским властям неприемлемых условий и ему следует не вмешиваться во внутренние дела государства.

Находить развязки

Отношения Белоруссии и России носят стратегический характер, а между руководителями государств сложились доверительные отношения, отметил белорусский лидер. Он позитивно оценивает то, что все возникающие с Россией проблемы "находят развязки". "Мы решаем все проблемы, которые назревают", - сказал Лукашенко.

Он считает, что "не время сегодня спорить, обостряться, надо договариваться, потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят". "И мы эти проблемы можем и должны решать только вместе", - убежден Лукашенко. Он подтвердил, что "белорусская экономика востребована в России". "Нам надо диверсифицировать экономику, но надо идти на традиционные рынки, прежде всего российский", - заявил президент.

Одной из наиболее успешных сфер сотрудничества глава Белоруссии считает военно-политическое взаимодействие между странами, которое все чаще подвергается нападкам со стороны Запада. "Какова реакция на Западе на учения ("Запад-2017")? Нас начали пугать. Это делается для того, чтобы разорвать белорусско-российское военно-политическое единство", - полагает Лукашенко.

Он отметил, что пришлось успокаивать Запад, "говорить, что никто не оставит в Белоруссии свои войска".

Подчеркнув, что Минск продолжит тесное военно-техническое взаимодействие с Российской Федерацией, Лукашенко также отметил, что интересам Белоруссии отвечает и пошаговое углубление диалога с блоком НАТО. "Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом того, что натовские структуры находятся уже у наших границ", - пояснил глава республики.

Избежать ошибок

Президент Белоруссии видит возможность полной нормализации отношений с ЕС уже в нынешнем году, если со стороны европейцев не будет предвзятости, недоверия и неприемлемых условий. "Главное - избавиться от привычки смотреть друг на друга с предвзятостью и недоверием, поучать, ставить предварительные условия", - подчеркнул Лукашенко. Президент призвал Запад отойти "от тех принципов в наших взаимоотношениях, которые были раньше", и прекратить "нами понукать".

В этой связи глава республики выразил недовольство реакцией Запада на действия белорусских властей во время недавних акций протеста против декрета "о тунеядцах". "Вот вы (белорусские власти - прим. ТАСС) применили какую-то чрезмерную силу (к демонстрантам - прим. ТАСС). Мы же не идиоты, мы же видим, что происходит в самом Евросоюзе", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что, в отличие от стран ЕС, в Белоруссии людей не "травили газом". Он назвал недопустимой ситуацию, когда руководство стран, "которые травили слезоточивым газом демонстрантов", "начинает нас упрекать в чрезмерной силе".

Президент подчеркнул, что для белорусского народа "стабильность и безопасность нашего государства, суверенитет и независимость - это святое". "Если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. И мы не посмотрим на то, как нас потом оценят", - предупредил Лукашенко.

Он предположил, что Запад "скоро поймет свои ошибки", и призвал "жить дружно". "Мы к этому готовы, но не надо нас все время в спину толкать", - сказал президент. Он призвал Запад сказать, чего "вы от нас хотите". "А мы скажем, на что мы способны сегодня", - отметил белорусский президент.

Минская площадка

Белоруссия готова не только дальше содействовать переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины, но и предложить свои услуги по выработке новых правил в сфере международной безопасности в глобальном масштабе. "Мы готовы и далее содействовать непростым переговорам (по Украине)", - подчеркнул Лукашенко. Он с сожалением констатировал, что "не утихают военные действия в Донбассе, не выполнен ни один пункт минских соглашений". "Продолжают гибнуть люди, в том числе ни в чем не повинные мирные жители, регион фактически погружен в социальный и экономический хаос", - сказал президент.

По его словам, "происходящие сегодня в мире и на континенте события вновь и вновь демонстрируют важность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога Востока и Запада аналогично Хельсинкскому процессу".

"Сегодня на планете идут все более тревожные процессы. Выработка нового мироустройства, к сожалению, идет не за столом переговоров, сколько в горячих точках", - признал Лукашенко. По его словам, есть стремление "отдельных государств поиграть мускулами". "По сути, происходит дрейф к блоковому противостоянию", - сказал Лукашенко.

Он также не исключил, что "мы можем стать свидетелями новых линий раздела и внутри ЕС, и вокруг него". "Все эти проблемы Евросоюз вынужден решать буквально "на марше", - заявил глава Белоруссии. "Если в этом будет необходимость и мир (будет) в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога по осмыслению новых правил мироустройства", - предложил в этой связи белорусский президент.

Против боевиков и тунеядцев

Лукашенко признал, что Белоруссия наряду с другими странами сталкивается с современными вызовами и угрозами, предпринимаются попытки извне нарушить стабильность в государстве. В этой связи он сообщил, что в прошлом году на границе было задержано 17 иностранных боевиков-террористов. "Люди с боеприпасами, оружием со всех сторон пытаются попасть в страну", - констатировал президент.

Глава республики заявил, что "обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности" Белоруссии. "Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя", - сказал Лукашенко. "Народ может быть уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены", - подчеркнул глава государства.

Спокойно и без потрясений Лукашенко призвал решать проблему тунеядцев, получившую в Белоруссии широкий общественный резонанс. "350 тысяч человек ("тунеядцев" - прим. ТАСС), что с ними будем делать? Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю", - сказал Лукашенко. По его словам, главной целью документа должно стать "приобщение к труду всех, кто не хочет работать".

В Белоруссии с 17 февраля и до конца марта проходили уличные акции против президентского декрета "о тунеядцах", принятого год назад и обязывающего граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200. Многие граждане Белоруссии посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.