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Великобритания встревожена решением ВС РФ отнести "Свидетелей Иеговы" к экстремистам

Международная панорама
21 апреля, 18:33 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Великобритания призвала Россию соблюдать свои международные обязательства по соблюдению свободы вероисповедания
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ЛОНДОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Власти Великобритании выразили сегодня свою обеспокоенность решением Верховного суда (ВС) РФ отнести религиозную организацию "Свидетели Иеговы" к экстремистским. Об этом сказано в заявлении государственного министра (де-факто - заместителя министра) в МИД Великобритании Джойс Энелей, распространенном на сайте правительства Соединенного Королевства.

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"Я встревожена решением Верховного суда России признать "Свидетелей Иеговы" "экстремистами". Это постановление фактически криминализирует мирное вероисповедание 175 тысяч российских граждан и противоречит праву на религиозную свободу, закрепленному в российской конституции. Великобритания призывает российское правительство соблюдать свои международные обязательства по соблюдению этой основной свободы", - заявила она.

20 апреля Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.

Международная организация "Свидетели Иеговы" была основана в 1870-х гг. в США (г. Питтсбург, штат Пенсильвания) проповедником Чарльзом Расселлом. Изначально называлась "Исследователи Библии", а свое нынешнее название приняла в 1931 г.. Оно означает, что члены организации словами и делами "свидетельствуют" окружающим людям о Боге Иегове (вариант транскрипции одного из имен Бога). По мнению ряда религиозных исследователей, эта организация является сектой.

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