Эмиссар США едет на Украину обсуждать программы военной помощи

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Тина Кайданоу отправляется с визитами в Германию, Эстонию и на Украину для обсуждения "вопросов международной безопасности". Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Как уточнили в ведомстве, эта поездка пройдет с 23 по 29 апреля. "В Эстонии и на Украине посол Кайданоу встретится с гражданскими и военными должностными лицами, чтобы обсудить широкий спектр военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, (американскую) помощь в сфере безопасности, сотрудничество между вооруженными силами и смежные вопросы", - отметили в Госдепартаменте.

В Германии Кайданоу намерена обсуждать "усилия США для укрепления союзников по НАТО" посредством сотрудничества в области безопасности и поставки им американского вооружения и военной техники. Кроме того, она затронет в Германии вопросы, опосредованным образом касающиеся борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), и укрепления безопасности в Афганистане.