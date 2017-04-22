Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Венесуэльская НПО: более 750 человек задержаны в Венесуэле за два дня протестов

Международная панорама
22 апреля, 5:09 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По словам главы неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала месяца были задержаны почти 1,3 тыс. человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльская полиция и Национальная гвардия задержали 751 человека во время антиправительственных манифестаций 19 и 20 апреля. Об этом сообщил глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб. По его словам, с начала месяца были задержаны почти 1,3 тыс. человек.

"В зависимости от юрисдикции и того, как развивается каждая ситуация, эти люди были или освобождены, или предстали перед судом и оказались под стражей", - цитирует юриста газета El Nacional. Самое большое количество задержаний было произведено в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас и Боливар.

По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на акциях протеста пострадали более 220 человек. Прокатившаяся в ночь на пятницу по ряду районов Каракаса волна беспорядков и грабежей унесла жизни более 10 человек.

Причиной масштабных акций протеста в Венесуэле стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама