Венесуэльская НПО: более 750 человек задержаны в Венесуэле за два дня протестов

МЕХИКО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльская полиция и Национальная гвардия задержали 751 человека во время антиправительственных манифестаций 19 и 20 апреля. Об этом сообщил глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб. По его словам, с начала месяца были задержаны почти 1,3 тыс. человек.

"В зависимости от юрисдикции и того, как развивается каждая ситуация, эти люди были или освобождены, или предстали перед судом и оказались под стражей", - цитирует юриста газета El Nacional. Самое большое количество задержаний было произведено в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас и Боливар.

По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на акциях протеста пострадали более 220 человек. Прокатившаяся в ночь на пятницу по ряду районов Каракаса волна беспорядков и грабежей унесла жизни более 10 человек.

Причиной масштабных акций протеста в Венесуэле стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.