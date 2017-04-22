Венесуэльская НПО: более 750 человек задержаны в Венесуэле за два дня протестов

Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуостроваМеждународная панорама 22 апреля, 5:55
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 22 апреля, 5:17
Трамп не преодолел разногласий с Меркель по НАТО, несмотря на хорошие личные контактыМеждународная панорама 22 апреля, 3:55
Кузнецов и Захаров победили на этапе Мировой серии в прыжках в воду с трамплинаСпорт 22 апреля, 3:52
Актер Крис Пратт удостоился звезды на Аллее славы ГолливудаКультура 22 апреля, 3:33
Yomiuri: Япония и РФ во время визита Абэ договорятся о 20 совместных проектахЭкономика и бизнес 22 апреля, 3:29
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХОМеждународная панорама 22 апреля, 3:27
СМИ: тренер "Севильи" Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу в маеСпорт 22 апреля, 3:08
Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандалаЭкономика и бизнес 22 апреля, 2:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльская полиция и Национальная гвардия задержали 751 человека во время антиправительственных манифестаций 19 и 20 апреля. Об этом сообщил глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб. По его словам, с начала месяца были задержаны почти 1,3 тыс. человек.
"В зависимости от юрисдикции и того, как развивается каждая ситуация, эти люди были или освобождены, или предстали перед судом и оказались под стражей", - цитирует юриста газета El Nacional. Самое большое количество задержаний было произведено в штатах Ансоатеги, Арагуа, Баринас и Боливар.
По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на акциях протеста пострадали более 220 человек. Прокатившаяся в ночь на пятницу по ряду районов Каракаса волна беспорядков и грабежей унесла жизни более 10 человек.
Причиной масштабных акций протеста в Венесуэле стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.