Выборы во Франции: возможны ли сюрпризы?

В канун первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в воскресенье, ситуация в необычайно сложной избирательной кампании все еще остается подвижной. В штабах 11 кандидатов на пост лидера Французской Республики и в независимых аналитических службах констатируют, что возможны сюрпризы. Главная интрига заключается в большом числе до сих пор не определившихся избирателей и возможной низкой явке.

Как показывают опросы общественного мнения, в первом туре голосовать намерены менее 70% французского электората. Для Франции это весьма скромный показатель, учитывая обычно высокий здесь интерес избирателей именно к выборам главы государства, наделенного конституцией Пятой республики широкими полномочиями.

Так, пять лет назад, в 2012 году, в голосовании в первом туре приняли участие 79,5% избирателей, а 10 лет назад, в 2007 году, доля проголосовавших была еще выше - 83,7%.

При этом, как показывают исследования, за день до голосования доля неопределившихся избирателей остается крайне высокой: порядка 30% французов до сих пор твердо не решили, за кого же они пойдут голосовать.

Макрон

Номинальным фаворитом опросов общественного мнения является молодой и амбициозный политик Эмманюэль Макрон. Он пришел в политику относительно недавно - в 2012 году, когда президент Франсуа Олланд взял его под свое крыло и назначил помощником генерального секретаря Елисейского дворца. Через два года во время очередного кризиса внутри правящей Соцпартии Макрону было предложено возглавить Министерство экономики Франции: и он решил встать у руля одного из наиболее влиятельных ведомств.

Макрон стал, пожалуй, самой нетипичной фигурой в правительстве социалистов. Дело в том, что до прихода в политику он работал в банке Rothschild. Наблюдатели неоднократно отмечали, что либеральные экономические взгляды Макрона плохо вписывались в традиционную линию Соцпартии. Сам политик честно признавался в беседах с журналистами: "Я состоял в Соцпартии, но я не социалист".

В 2016 году он основал собственное политическое движения "На марше", от которого и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Макрон позиционирует себя как независимого кандидата. Однако это не мешает ему пользоваться поддержкой Елисейского дворца. Действительно многие представители ближайшего окружения уходящего президента - министры, депутаты и сенаторы-социалисты - влились в ряды движения "На марше".

В этой связи оппоненты Макрона прямо упрекают его в том, что в случае избрания он станет "политической реинкарнацией Олланда". По данным соцопросов, в настоящее время предвыборный рейтинг лидера движения "На марше" достигает отметки 24%.

Ле Пен

Низкая явка избирателей была бы благоприятной для кандидата "Национального фронта" (НФ) Марин Ле Пен, полагают эксперты. Дело в том, что ее традиционный электорат наиболее мобилизован и дисциплинирован.

Ле Пен делит первую строчку в прогнозах с Макроном, но ее официальный рейтинг снизился на несколько пунктов и сейчас колеблется в пределах 23%. Хотя еще месяц назад в поддержку лидера НФ высказывались 28% французов. Но даже несмотря на это, она чувствует себя весьма комфортно в преддверии первого тура голосования.

Дело в том, что позиции НФ заметно укрепились в последние годы, когда Франция столкнулась с беспрецедентным потоком мигрантов, приведенным в действие сирийским кризисом. На фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности "Нацфронт" напомнил о своих требованиях о пересмотре условий интеграции в Евросоюзе, восстановлении национальных границ, ужесточении правил иммиграции. А последний теракт в Париже, произошедший буквально за три дня голосования в самом центре города - на Елисейских полях, лишь укрепил сторонников Ле Пен в их намерениях.

"Шансы Марин Ле Пен выйти во второй тур выборов весьма велики. Однако именно тогда и начнутся настоящие проблемы", - считает политолог Бернар Сананес. Пока все прогнозы относительно решающего тура голосования сходятся в предсказании поражения Ле Пен в дуэли с любым из кандидатов: кто бы ни был ее соперником, она сможет рассчитывать лишь на 40-45% голосов. Но об исходе второго тура рано судить, пока не состоялся первый, замечают в ее предвыборном штабе.

Фийон

После неожиданной, но весьма показательной победы на праймериз французских "Республиканцев" бывший премьер Франсуа Фийон считался главным претендентом на пост президента Франции. Однако все изменилось в одночасье, когда в конце января газета Le Canard enchaîné опубликовала собственное журналистское расследование, в котором обвинила политика в фиктивном найме собственной жены на пост помощника в парламенте.

Разразившийся скандал "Пенелопагейт" (по имени супруги политика - Пенелопы Фийон) серьезно ударил по имиджу Фийона. С лидирующих позиций он скатился на третье место в опросах общественного мнения. Однако спустя несколько месяцев ему все же удалось переломить негативную тенденцию: в настоящее время его рейтинг колеблется у отметки в 20%.

В штаб-квартире "Республиканцев" считают, что на исход президентских выборов может повлиять традиция "полезного голосования". Дело в том, что избиратели во время опросов отдают предпочтение новым кандидатам и наиболее смелым предложениям. В день выборов, однако, они могут предпочесть ту партию, за которую традиционно голосуют, или же поддержать того, кто способен противостоять претенденту, вызывающему у них наибольшее отторжение.

В начале недели в поддержку Фийона выступил бывший президент Франции Николя Саркози. Несмотря на то, что они были соперниками на праймериз "Республиканцев", оба политика решили объединить усилия, чтобы повысить шансы французских правых на выборах.

Меланшон

Шансы на выход в финал - и в этом один из главных возможных сюрпризов кампании - имеет кандидат левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Являясь в свои 65 лет дуайеном в первой пятерке кандидатов, он неожиданно для многих оказался самым креативным.

Меланшон показал себя не только лучшим оратором кампании, но и настоящем новатором в области пиар-технологий, признают французские наблюдатели. Так, одной из его новаций, которой не смог придумать даже штаб молодого Макрона, стало использование голограммы. Во время премьеры этого метода во Франции в ходе нынешней избирательной кампании кандидат "Неподчинившейся Франции" выступал в Лионе, но у собравшихся одновременно на митинг в Париже создавалось полное впечатление, что он говорит с ними. А под конец предвыборной кампании он провел сразу шесть одновременных митингов в крупнейших городах страны - вновь благодаря современным технологиям.

Меланшон развил самую большую динамику в этой кампании. Прежде всего, основатель "Неподчинившейся Франции" обошел кандидата правящей Соцпартии и располагает сейчас вдвое большим количеством голосов, чем Бенуа Амон. От главных кандидатов его отделяют всего лишь несколько процентных пунктов, а от замыкающего пока тройку лидеров кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона и того меньше - не более одного.

Амон

Сюрприз еще может преподнести и кандидат правящей Социалистической партии, победитель ее праймериз Бенуа Амон. Он находится сейчас на последней, пятой позиции в "пятерке" кандидатов. Его прорыв в финал кампании маловероятен, считают аналитики. Но голоса верных ему избирателей смогут сыграть решающую роль во втором туре.

Как напоминают в штабе Меланшона, представители "родственных" с Амоном течений вели в начале кампании безуспешные переговоры о единой кандидатуре. Если они вернутся к этой теме, Меланшон может получить в дополнение к своим 19% голосов поддержку избирателей Амона, численность которых, по оценкам источника, колеблется у отметки в 8-10%. Если действительно произойдет именно так, то это станет не просто сюрпризом, но политической сенсацией и откроет возможности для кардинальной смены политической парадигмы во Франции.

"Малые кандидаты"

Также за голоса избирателей поборются председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

Во французской прессе они удостоились снисходительного эпитета "малые кандидаты", поскольку ни один из них не имеет серьезных шансов преодолеть отметку даже в 5% голосов.

Наибольший интерес представляет, пожалуй, Николя Дюпон- Эньян. Когда он баллотировался на прошлых выборах в 2012 года, то сумел набрать менее 2% голосов. Однако на этот раз в его поддержку уже высказываются в два раза больше избирателей. На этот факт обратили внимание в предвыборном штабе Фийона и предложили заключить политический альянс, что позволило бы кандидату "Республиканцев" переместиться с третьей на вторую позицию и без проблем выйти во второй тур - финал избирательного марафона. Однако Дюпон-Эньян наотрез отказался.

Корр. ТАСС Сергей Щербаков

Париж, 22 апреля.