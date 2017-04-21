Президентские выборы во Франции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 апреля 2017 г. во Франции состоится первый тур президентских выборов. Второй тур назначен на 7 мая. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о полномочиях президента и процедуре голосования.

Полномочия президента

Согласно конституции 1958 г. (с поправками), Франция - президентско-парламентская республика.

Президент является гарантом национальной независимости, территориальной целостности и соблюдения международных договоров, обеспечивает нормальное функционирование государственных органов. Главе государства принадлежит ключевая роль в системе исполнительной власти - он назначает и отстраняет от должности премьер-министра и членов правительства, председательствует в Совете министров, является главнокомандующим вооруженными силами. Президент проводит назначения высших гражданских и военных должностных лиц, выносит на референдум проекты законов, имеет право роспуска парламента, может принимать любые чрезвычайные меры, которые "диктуются обстоятельствами", осуществляет право помилования. Президент не подотчетен парламенту (перед парламентом ответственно только правительство).

Срок полномочий составляет пять лет (до 2000 г. - семь лет). Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд (в соответствии с конституционной поправкой от 2008 г.).

Процедура выборов

Президент Франции избирается всеобщими прямым голосованием (до 1965 г. - коллегией выборщиков). Кандидатом может быть гражданин Франции старше 23 лет, представивший в Конституционный совет (исполняет функции избирательной комиссии) не менее 500 подписей поручителей, занимающих выборные должности (члены парламента, мэры, муниципальные советники), из не менее чем 30 департаментов или заморских территорий. Кандидат вносит денежный залог (примерно €1,5 тыс.; возвращается в случае получения не менее 5% голосов), а также представляет декларацию об имущественном положении.

Для ведения избирательной кампании государство обеспечивает всем кандидатам равные возможности. В частности, национальные теле- и радиокомпании обязаны предоставить всем участникам одинаковое по продолжительности эфирное время для проведения предвыборной агитации.

Выборы проходят по мажоритарной системе. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей, однако за всю историю проведения прямых выборов главы государства ни одному из претендентов добиться такого результата не удавалось. Во второй тур проходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Порога явки не существует.

Выборы 2017 г.

Действующий президент Франсуа Олланд принял решение не выставлять свою кандидатуру на этих выборах, что стало первым подобным случаем в истории Пятой республики (с 1958 г.). К концу 2016 г. рейтинг одобрения его деятельности составлял 14-19%, что является самым низким показателем за всю историю Франции.

Для участия в выборах зарегистрированы 11 кандидатов. Согласно опросам Французского института изучения общественного мнения (Ifop) от 17-20 апреля 2017 г., наибольшие шансы на выход во второй тур имеют лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон (24%) и глава крайне правой партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен (22,5%). За ними в рейтинге предпочтений избирателей следуют кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон - 19,5%, лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 18,5% и представитель Социалистической партии Бенуа Амон - 7%. На момент регистрации кандидатов в Конституционном совете 18 марта 2017 г. на первом месте в рейтинге популярности была Марин Ле Пен - 26%, а Эмманюэль Макрон занимал второе место - 25%. Франсуа Фийона поддерживали 18%, Бенуа Амона - 12,5%, а замыкал пятерку лидеров Жан-Люк Меланшон - 11,5%.

Ставки на победу кандидатов принимают ведущие международные букмекерские конторы. Их прогнозы практически совпадают с результатами соцопросов. Основные участники гонки имеют у букмекеров разный коэффициент - чем выше оцениваются шансы кандидата на победу, тем ниже коэффициент. Французское отделение одной из крупнейших контор - Bwin - принимает ставки по следующим коэффициентам: Эммануэль Макрон - 1,70, Марин Ле Пен - 4, Франсуа Фийон - 4,75, Жан-Люк Меланшон - 13.

На пост главы государства также претендуют председатель правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян (на момент регистрации в КС имел 4,5% голосов избирателей, в настоящее время - 4%), лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто (1% и 0,5%), представитель левой Новой антикапиталистической партии Филипп Путу (0,5% и 1,5%), руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль (0,5% и 1,5%), председатель правого "Народно-республиканского союза" Франсуа Асcелино (0,5% и 1%) и глава правой партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад (менее 0,5% в течение всего периода).

Избирательное право

Активным избирательным правом обладают граждане Франции, достигшие 18 лет. В настоящее время это более 46 млн человек при численности населения около 67 млн.