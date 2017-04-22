Выборы во Франции проходят в условиях террористической угрозы

Франция подошла к первому туру президентских выборов в обстановке беспрецедентной террористической опасности. Впервые со времен 1962 года, когда ситуация в стране была до предела накалена из-за алжирской войны, голосование населения будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения.

Более того, бюллетени французы будут опускать в урны всего пять дней спустя после ареста в Марселе двух граждан страны, подозреваемых к подготовке нескольких терактов в дни выборов, а возможно и убийства кого-то из кандидатов в президенты. А менее чем за три дня до голосования паника охватила даже центр Парижа, когда 39-летний француз Карим Шерфи открыл на Елисейских полях огонь из автомата по полицейским, убив одного и ранив двоих из них. Ответным огнем он был уничтожен, что позволило избежать еще более крупных жертв в городе.

Выборы и террористическая угроза

Власти Франции "приложат все усилия и проявят предельную бдительность с тем, чтобы обеспечить безопасность в стране, в особенности при проведении президентских выборов", заверил в первые часы после теракта на Елисейских полях глава государства Франсуа Олланд. На следующий день, в пятницу 21 апреля он провел посвященное выполнению этой задачи совещание Совета обороны.

Как сообщил по его итогам премьер-министр Франции Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделяется более 50 тыс. полицейских и жандармов, также будут действовать 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". Казнёв, однако, предпочел не упоминать о том, что число избирательных участков в стране превышает 67 тыс. и у каждого из них поставить надежную охрану просто невозможно.

В Париже, к примеру, из 896 избирательных участков охрана в количестве одного или более человек будет лишь на 200. Всего на обеспечение безопасности будет выделено 12 тыс. полицейских и военных.

"В состояние полной готовности будут приведены спецподразделения по борьбе с терроризмом, размещенные в различных районах", - сказал премьер. Также на обеспечение безопасности в ходе выборов будут переориентированы высокомобильные подразделения жандармерии и полиции, сообщил премьер-министр.

Со своей стороны министр внутренних дел Маттиас Фекль признал, что "уровень террористической угрозы находится во Франции на максимальной отметке". При этом он не исключил, что в дни выборов возможны не только теракты, "но и опасные инциденты, спровоцированные экстремистами самого разного толка". Глава МВД разослал полицейским префектам страны циркуляры, в которых уточнил характер действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и приказал "держать все силы в полной оперативной готовности".

Под прицелом

Сверхопасная ситуация вынудила трех ведущих кандидатов - лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, представителя партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона отказаться от проведения 21 апреля поездок по стране и митингов. Фийона государственная служба охраны высокопоставленных лиц считает кандидатом, против которого проведение теракта или покушения наиболее вероятно. За ним в этом черном списке идут Ле Пен и Макрон. В связи с резко осложнившейся в стране ситуацией Фийон даже предложил "прервать предвыборную кампанию".

События в Париже и Марселе, однако, оказали влияние не только на предвыборную атмосферу, но и изменили сам характер предвыборной борьбы. Тема борьбы против терроризма в выступлениях кандидатов отчетливо вышла на первый план вместо безработицы и экономики.

Ле Пен и Фийон критикуют власти

Ле Пен сразу же после теракта в Париже призвала власти "немедленно ввести жесткий контроль на границах страны" с тем, чтобы воспрепятствовать миграционному потоку, в рядах которого во Францию проникают засланные террористы. Кандидат не жалела слов, критикуя "неэффективность" властей и "попустительство юстиции" в борьбе против исламских радикалов. Ле Пег пообещала в случае избрания создать за пятилетний срок полномочий 40 тыс. мест во французских тюрьмах, увеличить расходы на нужды обороны и безопасности до 2% ВВП в 2018 году и 3% - к 2022 году. Лидер "Национального фронта" намерена постепенно восстановить обязательную воинскую службу, длительность которой достигнет 3 месяцев.

Ле Пен считает крайне важным выслать из Франции всех лиц, внесенных полицией в списки потенциально опасных радикальных исламистов, ввести в уголовный кодекс статью о суровых наказаниях за сговор с врагом, превентивное заключение в тюрьму всех лиц, уличенных в связях с иностранными террористическими и радикальными организациями.

От ее жестких требований и масштабных планов не отстают и предвыборные обещания Франсуа Фийона. Лидер партии "Республиканцы" также готов увеличить военный бюджет до 2% от ВВП, создать 16 тыс. мест во французских тюрьмах, набрать дополнительно 5 тыс. полицейских и жандармов, создать гражданский резерв армии и полиции, который каждый год будут пополнять 10 тыс. человек. Фийон-президент также готов увеличить численность оперативных сил армии до 77 тыс. человек.

Разведка Макрона

Независимый кандидат Эмманюэль Макрон подчеркивает, что проведенная во Франции при президенте Николя Саркози реформа внутренней разведки была неправильной и неэффективной. "Я же хочу добиться более оперативно действующей и более эффективной разведки", - сказал кандидат в президенты. Он пообещал, что в случае его прихода к власти "будет усилена территориальная разведка, важнейшая задача которой заключается в том, чтобы выявлять в городах, в кварталах, внутри тюрем лиц, которые переходят на позиции радикального исламизма". Также Макрон считает необходимым создать при президенте "действующую круглосуточно группу по координации борьбы против "Исламского государства".

В своих выступлениях Макрон неоднократно подчеркивал, что борьбу против терроризма следует перенести за границы Франции - в Ирак и Сирию, где находятся инициаторы и заказчики тех терактов, которые происходят в Европе и Франции". Полицию и жандармерию он готов усилить, создав дополнительно там 10 тыс. новых мест, а пенитенциарную систему расширить на 15 тыс. "посадочных мест".

Левые не отстают

Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон готов, заступив на президентский пост, усилить пенитенциарную систему двумя тысячами надзирателей, а полицию и жандармерию - 10 тыс. новых сотрудников.

Кандидат французских социалистов Бенуа Амон считает необходимым набрать 5 тыс. новых полицейских, вдовое увеличить численность оперативного резерва в стране, в первую очередь резерва жандармерии. В сфере разведки он планирует создать пост координатора, непосредственно подчиненного премьер-министру.

Окрик Казнёва

Все более резкие выпады Ле Пен и Фийона в конечном счете переполнили чашу терпения властей. 21 апреля премьер- министр Франции Бернар Казнёв подверг жесткой критике Фийона и Ле Пен за их высказывание по терроризму и обеспечению безопасности.

"Марин Ле Пен совершенно бесстыдно пытается использовать в политиканских целях происходящие трагедии, страх и переживания французов. Она, говоря о якобы отсутствии контроля на границах Франции и призывая власти страны немедленно ввести его, обходит стороной тот факт, что на самом деле 105 млн человек были проконтролированы после введения режима выборочного контроля и при этом 4 тысячам было отказано в доступе на французскую территорию. По данному пункту, как и по многим другим необходимо восстановить истину", - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил также, что "ежедневно задачи по контролю на французских границах выполняют 2300 полицейских".

Говоря о недавних высказываниях кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона премьер-министр подчеркнул, что "нельзя верить его обязательствам создать, придя к власти, 10 тыс. новых мест в полиции, так как в бытность премьер-министром он сократил в силах внутренней безопасности 13 тыс. мест".

"Эти кандидаты явно сделали сегодня выбор в направлении внесения раскола во французское общество", - отметил премьер, призвав политиков "отказаться от политиканского позерства и упрощенческого подхода к проблемам".

Голосование покажет

Поверили ли французские избиратели в этих вопросах защиты их безопасности кандидатам правых либо же левых и должен наглядно продемонстрировать первый тур выборов. Уже первый опрос службы Odoxa ("Одокса"), проведенный после парижского теракта показал, что упор на тему борьбы против радикального исламизма приносит свои плоды. Согласно полученным данным, о своей поддержке Ле Пен уверенно заявляют 23% избирателей, тогда как ранее было констатировано некоторое падение предвыборного рейтинга представителя "Нацфронта".

Тем не менее лидером опросов в преддверии первого тура президентских выборов остается Эмманюэль Макрон - за его программу готовы голосовать 24% французов. Рейтинг кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона остался неизменным - 19-20%. На этой же планке находится лидер крайне левого политического лагеря, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Как считает директор службы социологических исследований BVA Аделаида Зулфикарпаси, "теракты и активизация вопроса обеспечения безопасности скорее всего будут на руку именно Марин Ле Пен, которая ранее уделяла этим темам наибольшее внимание из всех кандидатов".

Михаил Тимофеев, Сергей Щербаков