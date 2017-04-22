На заморских территориях Франции началось голосование на президентских выборах

ПАРИЖ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские избиратели заморских территорий первыми начали голосование на выборах президента республики в первом туре.

В 13:00 по парижскому времени (14:00 мск) открылись избирательные участки в Сен-Пьере и Микелоне. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

К такому раннему голосованию обязывает разница часовых поясов - окончательные результаты выборов будут объявлены в одно время в метрополии и на французских территориях в западном полушарии, где электорат составляет около 880 тысяч человек.

Тем временем, континентальная Франция взяла паузу для размышлений - 22 апреля здесь строго соблюдается "день тишины". В канун голосования кандидаты отдыхают от предвыборных баталий перед решающим рывком - в метрополии избирательные участки откроются утром 23 апреля.