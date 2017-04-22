На заморских территориях Франции началось голосование на президентских выборах

Мутко: "Лужники" станут украшением страны и лицом российского футболаСпорт 22 апреля, 13:31
Мутко считает успешным выступление сборной РФ на командном ЧМ по фигурному катаниюСпорт 22 апреля, 13:23
Фигурист Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 апреля, 13:21
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвоеЭкономика и бизнес 22 апреля, 12:59
"Зенит" опроверг информацию о сносе президентской ложи на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 22 апреля, 12:53
СКР: шансы на проведение ЧМ по шорт-треку сезона-2019/20 в Сочи оценивать пока раноСпорт 22 апреля, 12:49
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме двух программСпорт 22 апреля, 12:42
Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:42
Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские избиратели заморских территорий первыми начали голосование на выборах президента республики в первом туре.
В 13:00 по парижскому времени (14:00 мск) открылись избирательные участки в Сен-Пьере и Микелоне. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.
К такому раннему голосованию обязывает разница часовых поясов - окончательные результаты выборов будут объявлены в одно время в метрополии и на французских территориях в западном полушарии, где электорат составляет около 880 тысяч человек.
Тем временем, континентальная Франция взяла паузу для размышлений - 22 апреля здесь строго соблюдается "день тишины". В канун голосования кандидаты отдыхают от предвыборных баталий перед решающим рывком - в метрополии избирательные участки откроются утром 23 апреля.