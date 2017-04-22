СМИ: учения НОАК в Бохайском заливе являются сигналом для США, КНДР и Южной Кореи

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ПЕКИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Учения Народно-освободительной армией Китая (НОАК), проводимые в Бохайском заливе, "могут быть сигналом предупреждения для США, КНДР и Республики Корея". Об этом пишет издание "Цзинцзи цанькао бао".
Китай продолжает проводить учения в районе Корейского полуострова, говорится в статье и отмечается, что большая группа самолетов J-5 20 апреля нанесла удары по учебным целям в Бохайском заливе. Пекин также направил в Желтое море новейший ракетный эсминец Xining, который провел там учебные стрельбы.
"По мере роста напряженности на Корейском полуострове и возможного прибытия авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson учения можно расценивать как публичное заявление в адрес США, КНДР и Республики Корея", - говорится в статье.
Вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом заявил, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson придет в Японское море в ближайшие дни.
"Мы ожидаем, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, до конца текущего месяца", - сказал он.
Пхеньян в воскресенье провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.
Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена.
В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.