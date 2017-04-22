Times: Трамп предпочтет заключить торговое соглашение сначала с ЕС, а не с Лондоном

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ЛОНДОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп отодвинул Великобританию в очереди стран и организаций, с которыми Вашингтон собирается заключить соглашения о свободной торговле, предоставив приоритет в этом вопросе Европейскому союзу. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на информацию, полученную от неназванных чиновников в американской столице.
Последние утверждают, что хозяин Белого дома смягчил свое прежде негативное отношение к переговорам с Брюсселем о беспошлинной торговле между США и ЕС после того, как попытки властей США начать подобные переговоры с отдельными странами блока были отклонены.
Более того, по словам некоего высокопоставленного немецкого политика, сам Трамп во время частных переговоров с Ангелой Меркель в прошлом месяце десять раз задал ей вопрос о том, может ли он вести переговоры о свободной торговле непосредственно с Берлином.
На это канцлер Германии каждый раз неуклонно отвечала, что этот вопрос находится исключительно в компетенции властей блока. Когда же этот ответ прозвучал в одиннадцатый раз, президент США произнес, что в таком случае его страна заключит сделку с Евросоюзом.
К тому же, как сообщает издание, ссылаясь на источники, близкие к обеим сторонам, Меркель "убедила Трампа, что переговоры по вопросу о (торговой - прим. ТАСС) сделки между США и ЕС окажутся более простыми, чем он думает".
В результате нынешняя американская администрация пришла к выводу, что соглашение с ЕС - крупнейшим торговым партнером США - важнее, чем подобная же сделка о свободной торговле с Лондоном, которую придется заключать уже после Brexit.
И это подтверждается конкретными цифрами: в прошлом году объем американского экспорта в ЕС составил $270 млрд, в Великобританию - $55 млрд, а импорта из ЕС и Соединенного Королевства в США - $417 млрд и $54 млрд соответственно.
По мнению издания, предоставление Белым домом приоритета ЕС перед Великобританией является ударом по позициям нынешнего главы британского МИД Бориса Джонсона, который после встречи с советниками Трампа в январе заявлял, что Соединенное Королевство стоит первым в очереди на заключение торгового соглашения с США.