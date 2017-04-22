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Народная милиция ЛНР заявила, что в Киеве готовят диверсию на Счастьенской ТЭС

Международная панорама
22 апреля, 14:29 UTC+3 ЛУГАНК ЛУГАНК 22, апреля. /ТАСС
Как сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, на территорию теплоэлектростанции было завезено 200 неустановленных контейнеров
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ЛУГАНК, 22 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона готовится подорвать Счастьенскую теплоэлектростанцию (ТЭС) с целью обвинить в этом народную милицию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Мы фиксировали, что на территорию Счастьенской ТЭС было завезено 200 неустановленных контейнеров", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала нечего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом народную милицию ЛНР".

Марочко отметил, что ЛНР предостерегает Украину от необдуманных действий и просит принять к сведению указанную информацию.

Накануне директор департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Шелест заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00:00 часов 25 апреля 2017 года.

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