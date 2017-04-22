На Филиппинах ликвидирован один из лидеров "Абу Сайяф"

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Военные Филиппин ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф", который был причастен к похищению и убийству граждан других государств. Об этом сообщает агентство Reuters
Представитель военных подтвердил агентству, что среди ликвидированных в ходе столкновений с исламистами на острове Бохол одноименной провинции был Хоселито Мейория по прозвищу Али. По данным Reuters, он стоит за жестокой расправой над гражданами Канады и Германии.
В сентябре 2015 года "Абу Сайяф" взяла в заложники двух граждан Канады, которые впоследствии были убиты исламистами. В феврале 2017 филиппинские террористы обезглавили заложника из ФРГ.
"Абу Сайяф" (араб. "Отец меча", также известна как "Аль-Харакат аль-исламийя" - "Исламское движение") - повстанческая мусульманская экстремистская группировка. На счету "Абу Сайяф", которую США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций, десятки крупнейших терактов на Филиппинах.
Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).