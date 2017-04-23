СМИ: Макрону пришлось стоять в очереди, чтобы проголосовать на президентских выборах

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты от движения "На Марше" Эмманюэль Макрон проголосовал на выборах нового главы французского государства. Об этом сообщил телеканала C News.

Бывшему министру экономики, пришедшему на избирательный участок вместе с супругой Брижит, пришлось очень долго стоять в очереди, дожидаясь возможности опустить бюллетень в урну. Его жена при этом пропустила нескольких человек вперед. Избиратели тепло встретили Макрона, беседовали с ним и пожимали ему руку. Охрана у кандидата была относительно небольшой.

Голосование проходило в курортном городе Ле-Туке (атлантическое побережье запада страны), где у супругов Макрон есть большой особняк. В ближайшее время Макрон направится в Париж, где уже заказан большой концертный зал для его выступления, которое состоится по объявлению первых официальных результатов голосования.

Согласно опросам общественного мнения, именно у Макрона высокие шансы получить наибольшую поддержку избирателей в первом туре выборов и выйти во второй. Ожидается, что он добьется поддержки в 25-24%, опередив лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на 3-4%.