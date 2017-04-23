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Молдавия попросит помощи РФ, ЕС и других партнеров из-за последствий циклона

Международная панорама
23 апреля, 16:06 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Президент страны Игорь Додон подверг критике ряд министерств и коммунальных служб за плохую организацию работ по ликвидации последствий стихийного бедствия
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КИШИНЕВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон обратится к Российской Федерации, ЕС и другим партнерам с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий снежного циклона, который привел к разрушениям в республике.

"Нужно начать подсчитывать убытки и искать внутренние и внешние источники их покрытия. Я общался с представителями РФ - не исключаю, что у меня будут контакты с МЧС. Буду общаться и с представителями западных партнеров, в том числе ЕС", - сообщил он в интервью телеканалу RTR Moldova.

Не все ведомства справились

Додон, который утром в пятницу своим указом мобилизовал на борьбу со стихией армию, подверг критике ряд министерств и коммунальных служб за плохую организацию работ.

"Пока никого не хочу винить, но я уверен, что государственные службы должны были знать о том, что ожидается. Министерство транспорта должно было работать всю ночь, а не начинать в шесть утра, когда дороги уже заблокированы. Как минимум здесь налицо некомпетентность министерства транспорта, Службы чрезвычайных ситуаций и мэрии Кишинева. Они должны за все это ответить", - подчеркнул глава Молдавии, отметив, что, несмотря на политические разногласия с правительством, в ликвидации стихии между ветвями власти была слаженная работа.

"С премьер-министром Павлом Филипом мы были постоянно на связи", - сказал глава государства.

Скорая не успевала

В Молдавии, оказавшейся под ударом снежного циклона, за последние сутки шесть человек умерло, которые не дождались прибытия скорой помощи. Как сообщило интернет-издание Sanatate со ссылкой на министерство здравоохранения, из-за заблокированных дорог врачи скорой помощи столкнулись со сложностями, многие медицинские учреждения и пункты остаются обесточенными уже вторые сутки.

"В последние сутки только по стране было зарегистрировано около 2 тыс. 118 вызовов. Шесть человек скончались так и не дождавшись скорой помощи, двум беременным пришлось рожать прямо в неотложке, один из малышей погиб", - говорится в сообщении.

Большой ущерб

Снежный циклон, который пришел в Молдавию 20 апреля, полностью парализовал движение транспорта в центральной части страны. По данным штаба, в воскресенье 244 населенных пункта в 12 районах страны частично обесточены. Только в Кишиневе повалено больше 5 тыс. деревьев, разрушены линии электропередач, под упавшими ветками и столбами раздавлены 200 машин, десятки людей получили ранения, сообщается также о двух погибших. Городские коммунальные службы с трудом справляются с расчисткой.

"Чтобы навести порядок, нам понадобится несколько недель. Но для того, чтобы ликвидировать все последствия, мы постараемся до осени успеть, но я думаю, что будем работать до конца года", - заявил мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Угроза наводнений

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в правительстве отмечалось, что после обильного снегопада возросла угроза наводнений. Премьер Филип распорядился проверить озера и реки, предпринять меры, чтобы избежать прорыва дамб и затоплений.

Подсчитывают ущерб и аграрии. "Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведем заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик", - сказал на заседании штаба замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

По данным синоптиков, в пятницу в центральной Молдавии выпало более 60 см снега, который налип на распустившуюся листву деревьев, не выдержавших нагрузки. Подобные капризы погоды весной зарегистрированы в Молдавии впервые за 120 лет.

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