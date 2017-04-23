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СМИ: жертвами удара ВВС коалиции по городу Табка на Евфрате стали семь мирных жителей

Международная панорама
23 апреля, 16:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По информации телеканала Аl-Mayadeen, удар был нанесен по району городского рынка
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БЕЙРУТ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США атаковали город Табка рядом с Евфратской ГЭС. Как сообщил телеканал Аl-Mayadeen, удар был нанесен по району городского рынка.

По его информации, воздушный налет повлек за собой гибель семи мирных граждан, десятки ранены.

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