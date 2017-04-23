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КНР и Иран подписали первый контракт по модификации тяжеловодного реактора

Международная панорама
23 апреля, 16:55 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Реактор будет модифицирован таким образом, чтобы получение плутония оказывалось бы минимальным
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ПЕКИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай и Иран заключили первый коммерческий контракт о внесении изменений в конструкцию ядерного реактора на тяжелой воде, расположенного в городе Эрак (административный центр Центрального остана). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Церемония подписания состоялась в Вене. Ожидается, что данный документ станет важным шагом к модификации АЭС Ирана: Тегеран согласился модифицировать реактор таким образом, чтобы получение плутония оказывалось бы минимальным.

"Это соглашение имеет важное значение. Мы поддерживаем хорошие отношения с Китаем - их можно считать образцом кооперации", - заявил агентству по этому поводу представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) Реза Наджафи.

Контракт был составлен в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий - политическим соглашением между Ираном и группой государств "5+1" (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция, а также ФРГ - прим. корр. ТАСС) касательно иранской ядерной программы, подписанным в июле 2015 года.

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