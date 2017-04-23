Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. США не располагают системами обороны, которые могли бы полностью защитить страну в случае массированного ядерного удара со стороны России. Такое мнение выразил глава американского министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли в интервью телеканалу CNN.

Министру был задан вопрос о том, в какой степени континентальная часть США защищена от возможного ракетного удара со стороны КНДР или другого государства. "Очевидно, на планете есть государства, у которых есть много ядерного оружия. Они могли бы преодолеть любую оборону, которую бы мы задействовали. К примеру, это Россия", - ответил Келли.

Далее он заострил внимание на опасности со стороны КНДР. "В ту же минуту, когда у Северной Кореи будет ракета, которая способна достичь США и они (военные КНДР - прим. ТАСС) установят на нее ядерный заряд, в тот же момент эта страна (США - прим. ТАСС) окажется под серьезной угрозой", - добавил министр. На вопрос о том, когда именно может сложиться такая ситуация, глава МНБ ответил: "Я думаю, (президент США Дональд) Трамп займется этим по-настоящему до начала своего второго президентского срока".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.