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На выборах во Франции проголосовало почти 70% избирателей

Международная панорама
23 апреля, 18:06 дата обновления: 23 апреля, 18:15 UTC+3
В 2012 году явка за аналогичный период составила 70,59%
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила почти 70% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

Согласно данным МВД, это чуть ниже чем за аналогичный период в 2012 году. Тогда этот показатель составлял 70,59%.

В 2007 году явка за этот период составила 73,87%, а в 2002 году - 58,45%.

Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье во Франции. Второй тур запланирован на 7 мая.

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