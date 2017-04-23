На выборах во Франции проголосовало почти 70% избирателей

Калитвинцев: игрок "Динамо" Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с "Мордовией"Спорт 23 апреля, 18:24
МЮ победил "Бернли", продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчейСпорт 23 апреля, 18:19
"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата ИталииСпорт 23 апреля, 18:11
ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены УильямсСпорт 23 апреля, 18:10
Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕСпорт 23 апреля, 17:59
Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 17:56
Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциямСпорт 23 апреля, 17:54
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 летМеждународная панорама 23 апреля, 17:53
Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-КарлоСпорт 23 апреля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила почти 70% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.
Согласно данным МВД, это чуть ниже чем за аналогичный период в 2012 году. Тогда этот показатель составлял 70,59%.
В 2007 году явка за этот период составила 73,87%, а в 2002 году - 58,45%.
Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье во Франции. Второй тур запланирован на 7 мая.