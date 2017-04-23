Меркель призвала расследовать инцидент с гибелью сотрудника ОБСЕ в Донбассе

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БЕРЛИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ ожидает, что стороны конфликта на востоке Украины сделают все необходимое для прояснения ситуации с гибелью сотрудника ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении канцлера Ангелы Меркель, которое распространила пресс-служба кабмина ФРГ.
"Правительство Германии ожидает, что стороны конфликта немедленно предпримут все необходимое для того, чтобы прояснить, как дело дошло до этого трагического события и кто за это несет ответственность", - отметила канцлер.
"К тому же стороны конфликта должны наконец полностью соблюдать договоренность о перемирии", - добавила она, отметив, что "особая ответственность" лежит на представителях ополчения.
Она подтвердила, что среди сотрудников ОБСЕ, получивших ранения, есть гражданка Германии.
"Сообщение о гибели сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня печалью и ужасом", - говорится в заявлении Меркель, выразив соболезнования родным и близким погибшего работника и пожелав скорейшего выздоровления раненым.