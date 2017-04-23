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Глава Нацсовета Словакии: спикеры парламентов ЕС обсудят Brexit и выборы во Франции

Международная панорама
23 апреля, 19:47 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 23, апреля. /ТАСС
23 апреля в Братиславе открывается саммит председателей парламентов государств-членов ЕС
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ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Перспективы развития Евросоюза, реализация процесса выхода из его состава Великобритании и президентские выборы во Франции обсудят участники открывающегося 23 апреля в Братиславе саммита председателей парламентов государств-членов ЕС. Об этом сообщил на встрече с журналистами в столице Словакии спикер Национального совета (высшего законодательного органа) республики Андрей Данко.

"Саммит фактически является завершающим мероприятием председательства Словакии в Евросоюзе, которое прошло с 1 июля по 31 декабря прошлого года включительно, - отметил он. - Предстоит рассмотреть итоги нашего председательства в ЕС, перспективы развития организации, Brexit, президентские выборы во Франции и другие актуальные вопросы".

На встрече, в частности, пойдет речь о создании совместной парламентской группы по контролю за деятельностью полицейской службы ЕС - Европола. Будет дана предварительная оценка деятельности Мальты в качестве действующего государства-председателя Евросоюза.

Саммит, который начинается в воскресенье вечером, рассчитан на два дня. Основная рабочая программа запланирована на понедельник.

В саммите задействован глава Европарламента Антонио Таяни. В нем примут участие 45 делегаций, состоящие из 300 парламентариев, включая 29 спикеров национальных законодательных органов и отдельных парламентских палат стран Евросоюза. В словацкую столицу не приедет председатель парламента Франции, наблюдающий за ходом президентских выборов. На встречу приглашены представители парламентов государств, добивающихся членства в ЕС.

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