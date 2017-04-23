В штабе Фийона считают предварительные результаты выборов плохими для кандидата

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ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. В предвыборном штабе Франсуа Фийона считают предварительные результаты выборов неудовлетворительными для кандидата. Об этом, как передало агентство Reuters, сообщили в его окружении политика.