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Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре президентских выборов

Международная панорама
23 апреля, 22:15 дата обновления: 23 апреля, 22:30 UTC+3
В Елисейском дворце также отметили, что глава государства намерен в ближайшее время выступить с официальным заявлением по итогам первого тура выборов
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд созвонился с победителем первого тура выборов главы государства Эмманюэлем Макроном и поздравил его с успехом. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Он позвонил ему уже в 20:15 (через 15 минут после закрытия избирательных участков - прим. ТАСС), чтобы поздравить его", - сообщил источник.

В Елисейском дворце также отметили, что глава государства намерен в ближайшее время выступить с официальным заявлением по итогам первого тура выборов.

"Безусловно, президент ясно выскажется относительно своего выбора на второй тур", - проинформировали в окружении Олланда.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Согласно предварительным результатам, озвученным в 20:00 после закрытия избирательных участков, бывший министр экономики, лидер внепартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место, получив до 24% голосов. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен стала второй с 21,8% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. 

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Олланд, Франсуа Макрон, Эмманюэль
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