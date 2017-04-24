Макрон лидирует с 23,54% в первом туре выборов во Франции

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ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции с результатом 23,54% голосов, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 22,33%. Такие промежуточные итоги обнародовало Министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 40 млн бюллетеней.
Право проголосовать на выборах имели более 45 млн граждан. Второй тур запланирован на 7 мая.