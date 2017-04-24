Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон лидирует с 23,54% в первом туре выборов во Франции

Международная панорама
24 апреля, 0:45 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Соперница лидера движения "На марше" - председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 22,33% после подсчета 40 млн голосов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции с результатом 23,54% голосов, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 22,33%. Такие промежуточные итоги обнародовало Министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 40 млн бюллетеней.

Право проголосовать на выборах имели более 45 млн граждан. Второй тур запланирован на 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Темы
Теракты во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
2
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
3
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
6
Трамп обратил внимание на то, что почти все американцы не пожалели, проголосовав за него
7
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама