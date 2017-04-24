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СМИ: расследование в Конгрессе США связей Трампа с РФ фактически остановилось

Международная панорама
24 апреля, 4:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
По данным источников The Daily Beast, на сегодняшний день встает вопрос о том, в состоянии ли комитет по разведке Сената провести соответствующее разбирательство
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США не предпринимает никаких действий в рамках расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, и на сегодняшний день встает вопрос о том, в состоянии ли комитет провести соответствующее разбирательство. Об этом сообщило в воскресенье сетевое издание The Daily Beast со ссылкой на источники в Сенате.

По их данным, несмотря на то, что комитет еще три месяца назад согласился провести расследование, никаких действий по сути предпринято не было. Не было назначено ни одного должностного лица, которое бы всецело отвечало за него, а те семь человек, которые должны вести следствие, не имеют опыта в проведении расследований. По оценке источников, если так пойдет и дальше, то история может растянуться на годы.

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Отмечается, что с момента формального инициирования расследования члены комитета не вызывали для дачи показаний ни одного свидетеля, даже тех, о ком местные СМИ и истеблишмент упоминают чуть ли не каждый день: ни бывшего главу предвыборного штаба Пола Манафорта, ни экс-помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, ни члена предвыборного штаба Картера Пейджа. Как утверждает The Daily Beast, единственное, что на сделали члены комитета - разослали разного рода запросы на предоставление документов, имеющих отношение к вопросу. Однако при этом даже не был установлен крайний срок их подачи.

"Это или расследование или нет: должны быть четкие инструкции, все должно быть строго. Как можно проводить достоверное разбирательство, когда им занимаются неполный рабочий день всего семь человек?" - говорит источник издания, близкий к комитету.

Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых президенту США и его окружению связей с Россией. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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