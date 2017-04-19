Мэр Нью-Йорка призвал искать связи с Россией в налоговой декларации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп должен обнародовать свою налоговую декларацию, из которых станет понятно, есть ли у России сведения, компрометирующие американского лидера.Такое мнение высказал в эфире телекомпании CNN мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Президент является бизнесменом, деловые интересы которого простираются на нашу страну и особенно на Россию, которая во многих отношениях антагонистична нам. Нам нужно точно знать, есть ли у России что-то на него (Трампа)", - подчеркнул де Блазио. Он входит в состав Демократической партии и был убежденным сторонником экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года.

По мнению мэра Нью-Йорка, остается ряд важных вопросов к главе государства, на которые пока не получены ответы. "В налоговой декларации (Трампа) может содержаться информация, которую он не хочет разглашать во избежание противоречивой ситуации. А такая ситуация способна его скомпрометировать. Ему нельзя скрывать все это от американского народа", - резюмировал де Блазио.

В январе телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке вскоре после Нового года руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей тогда еще избранного президента. Американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет без купюр все 35 страниц этого документа. Трамп назвал тему "досье" и соответствующие публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Впоследствии газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, укомплектованная бывшими сотрудниками британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляют Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят подобного внимания. По его словам, это уже "не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная".