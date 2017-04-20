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ФБР активизировало расследование связей Трампа с РФ после поездки его советника в Москву

Международная панорама
20 апреля, 6:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Как сообщает газета The New York Times, ФБР проявляло интерес к Картеру Пейджу после того, как в 2013 году его якобы "пытался завербовать российский шпион"
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© AP Photo/Pavel Golovkin

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало более интенсивно проводить расследование относительно утверждений о наличии связей между Россией и Дональдом Трампом после поездки в Москву его бывшего помощника Картера Пейджа. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Издание отмечает, что ФБР проявляло интерес к Пейджу после того, как в 2013 году его якобы "пытался завербовать российский шпион". "Потому, когда он (Пейдж) в прошлом году стал советником в предвыборном штабе Трампа по внешнеполитическим вопросам и выступил в престижном московском вузе с речью, дружественной в отношении России, это привлекло внимание бюро", - говорится в статье.

"По словам действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, этот визит, состоявшийся в прошлом июле, стал катализатором в расследовании ФБР связей между Россией и штабом Трампа, - отмечается в публикации. - Точно неясно, что именно в поездке Пейджа привлекло внимание ФБР: встречи, которые у него были в течение трех дней, проведенных в Москве, перехваченные переговоры российских официальных лиц, говоривших о нем, или что-то еще".

По оценке издания, "из путешествия в Россию Пейджа, некогда малоизвестного, выросло широкомасштабное расследование, параллельно с которым теперь проводят два разбирательства в Конгрессе". Пейдж во время поездки в Москву в июле 2016 года выступил в Российской школе экономики.

На прошлой неделе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушку в отношении Пейджа. По сведениям издания, бюро и Министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты Пейджа, входившего тогда в штаб Трампа, в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае России". Пейдж назвал такую информацию тревожной, заявив, что это подтверждает его подозрения насчет "неправомерной и политически мотивированной слежки" в его отношении со стороны властей.

Ранее в этом месяце интернет-портал BuzzFeed  сообщил, что Пейдж в 2013 году встречался с россиянином Виктором Подобным, против которого позднее в США были выдвинуты обвинения в осуществлении деятельности в качестве незарегистрированного зарубежного агента. Пейдж подтвердил, что контактировал с Подобным, однако не знал, что тот мог являться иностранным агентом. Кроме того, Пейдж, по его словам, не передавал россиянину никакой секретной информации.

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