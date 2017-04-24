Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Yomiuri: второй авианосец ВМС КНР готов к спуску на воду

Международная панорама
24 апреля, 5:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
По данным издания, док, куда авианосец будет спущен, уже начали заполнять водой
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Подготовка к спуску на воду второго авианосца ВМС КНР вступила в завершающую стадию на военной верфи в городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

По ее данным, авианосец с обычной силовой установкой длиной примерно 300 метров и водоизмещением порядка 50 тысяч тонн уже готов, есть данные о том, что док, куда он будет спущен, уже начал заполняться водой. Как отмечает издание, корабль может получить название "Шаньдун".

Сейчас ВМС КНР имеют пока один авианосец "Ляонин", который построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй авианосец сооружается по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов соответственно.

Технологии запуска самолетов с помощью катапульты, как на авианосцах США, Китай пока не применяет. В то же время в феврале гонконгские СМИ сообщали о том, что Пекин ведет строительство и третьего авианосца, который представляет собой новую разработку. По некоторым данным, на нем будут установлены паровые катапульты. Третий авианосец будет также оснащен обычной силовой установкой, но его водоизмещение якобы составит около 85 тысяч тонн.

В настоящее время в водах Восточной Азии находятся две ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами Carl Vinson и Ronald Reagan. Водоизмещение каждого из них - около 100 тысяч тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
2
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
3
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
4
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
5
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
6
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама