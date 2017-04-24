Yomiuri: второй авианосец ВМС КНР готов к спуску на воду

ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Подготовка к спуску на воду второго авианосца ВМС КНР вступила в завершающую стадию на военной верфи в городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

По ее данным, авианосец с обычной силовой установкой длиной примерно 300 метров и водоизмещением порядка 50 тысяч тонн уже готов, есть данные о том, что док, куда он будет спущен, уже начал заполняться водой. Как отмечает издание, корабль может получить название "Шаньдун".

Сейчас ВМС КНР имеют пока один авианосец "Ляонин", который построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй авианосец сооружается по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов соответственно.

Технологии запуска самолетов с помощью катапульты, как на авианосцах США, Китай пока не применяет. В то же время в феврале гонконгские СМИ сообщали о том, что Пекин ведет строительство и третьего авианосца, который представляет собой новую разработку. По некоторым данным, на нем будут установлены паровые катапульты. Третий авианосец будет также оснащен обычной силовой установкой, но его водоизмещение якобы составит около 85 тысяч тонн.

В настоящее время в водах Восточной Азии находятся две ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами Carl Vinson и Ronald Reagan. Водоизмещение каждого из них - около 100 тысяч тонн.