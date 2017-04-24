Джерри Браунли назначен главой МИД Новой Зеландии

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СИДНЕЙ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. 61-летний политик из Крайстчерча Джерри Браунли возглавит работу министерства иностранных дел Новой Зеландии. Об этом сообщил премьер-министр страны Билл Инглиш, объявляя о перестановках в кабинете министров в преддверии парламентских выборов в сентябре текущего года.
Вплоть до сегодняшнего дня Браунли был министром обороны и гражданской обороны. На посту министра иностранных дел он сменит Маррея Маккалли, который ранее объявил, что хочет уйти из политики и не будет выставлять свою кандидатуру на сентябрьских выборах. Новым министром обороны страны назначен Марк Митчелл, ранее занимавший пост министра статистики и информации о земельной собственности.