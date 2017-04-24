СМИ: денуклеаризация Корейского полуострова стала приоритетом в политике Китая

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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Отношения Пекина и Пхеньяна не будут восстановлены до прежнего уровня, пока КНДР не прекратит свою ядерную программу. Об этом говорится в обнародованной статье газеты "Хуаньцю шибао", ставшей реакцией на публикацию информационного агентства ЦТАК.
"Ядерная программа (КНДР) оказала существенное влияние на мир и стабильность в Северо-Восточной Азии, поставив под угрозу национальные интересы Китая. Прекращение дальнейшего развития Пхеньяном ядерных вооружений стало приоритетом политики Пекина в Северо-Восточной Азии", - отмечается в статье.
Издание напоминает, что на прошлой неделе ЦТАК в одной из своих публикаций обвинило КНР в "танцах под дудку США". Северокорейской агентство заявило, что в случае присоединения Китая к новым санкциям Пекин "должен подготовиться к катастрофическим последствиям в своих отношениях с КНДР".
"Хуаньцю шибао" пишет, что вне зависимости от количества подобных материалов ЦТАК на эту тему и мер со стороны КНДР позиция Пекина останется неизменной. "Если Северная Корея проведет шестое ядерное испытание, Китай поддержит ООН в принятии более жестких санкций в отношении КНДР, включая эмбарго на поставки нефти", - говорится в статье. При этом газета выражает мнение, что "Вашингтон должен также проанализировать свои проступки", допущенные в процессе урегулирования проблемы Корейского полуострова.
"Санкции не направлены против народа КНДР или режима, - резюмирует издание. - После того как Пхеньян прекратит свою ядерную программу, китайско-северокорейские отношения могут быть восстановлены до прежнего уровня".