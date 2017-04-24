Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: денуклеаризация Корейского полуострова стала приоритетом в политике Китая

Международная панорама
24 апреля, 6:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Газета "Хуаньцю шибао" в своей статье отметила, что отношения Пекина и Пхеньяна не будут восстановлены до прежнего уровня, пока КНДР не остановит ядерную программу
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Отношения Пекина и Пхеньяна не будут восстановлены до прежнего уровня, пока КНДР не прекратит свою ядерную программу. Об этом говорится в обнародованной статье газеты "Хуаньцю шибао", ставшей реакцией на публикацию информационного агентства ЦТАК.

"Ядерная программа (КНДР) оказала существенное влияние на мир и стабильность в Северо-Восточной Азии, поставив под угрозу национальные интересы Китая. Прекращение дальнейшего развития Пхеньяном ядерных вооружений стало приоритетом политики Пекина в Северо-Восточной Азии", - отмечается в статье.

Издание напоминает, что на прошлой неделе ЦТАК в одной из своих публикаций обвинило КНР в "танцах под дудку США". Северокорейской агентство заявило, что в случае присоединения Китая к новым санкциям Пекин "должен подготовиться к катастрофическим последствиям в своих отношениях с КНДР".

"Хуаньцю шибао" пишет, что вне зависимости от количества подобных материалов ЦТАК на эту тему и мер со стороны КНДР позиция Пекина останется неизменной. "Если Северная Корея проведет шестое ядерное испытание, Китай поддержит ООН в принятии более жестких санкций в отношении КНДР, включая эмбарго на поставки нефти", - говорится в статье. При этом газета выражает мнение, что "Вашингтон должен также проанализировать свои проступки", допущенные в процессе урегулирования проблемы Корейского полуострова.

"Санкции не направлены против народа КНДР или режима, - резюмирует издание. - После того как Пхеньян прекратит свою ядерную программу, китайско-северокорейские отношения могут быть восстановлены до прежнего уровня".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
2
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
3
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
4
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнеса
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама