Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея разработала новый радар для противодействия артиллерии КНДР

Международная панорама
24 апреля, 7:55 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Поставки мобильного радара в войска начнутся в 2018 году
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея завершила разработку нового усовершенствованного радара, который поможет эффективнее бороться с артиллерией КНДР и ракетной угрозой. Как сообщило Управление по закупкам вооружений (DAPA), первые его поставки в войска начнутся уже в 2018 году.

"Последние испытания показали, что система справляется со всеми возложенными на нее задачами и признана пригодной для боевых действий", - отмечает DAPA.

Разработка мобильного радара велась на протяжении шести лет, на эти цели было потрачено около $50 млн. Предполагается, что система на первом этапе будет использоваться в войсках параллельно с закупаемым в Швеции радаром ARTHUR-K, а со временем полностью заменит его. По сравнению с европейским аналогом южнокорейский комплекс имеет большую дальность обнаружения вражеской артиллерии (60 км против 40) и может непрерывно работать на протяжении восьми часов - на два часа больше.

В районе военно-демаркационной линии, проходящей в 60 км к северу от Сеула сконцентрирована мощнейшая группировка северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе ракетной. При необходимости она может обрушить на южнокорейскую столицу и ее окрестности, где проживает около 20 млн человек, настоящий огненный шквал. Военные эксперты предупреждают, что в этом случае разрушения будут катастрофическими, а счет жертвам будет идти на десятки или даже сотни тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
2
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
3
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
4
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнеса
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама