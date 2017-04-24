Южная Корея разработала новый радар для противодействия артиллерии КНДР

СЕУЛ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея завершила разработку нового усовершенствованного радара, который поможет эффективнее бороться с артиллерией КНДР и ракетной угрозой. Как сообщило Управление по закупкам вооружений (DAPA), первые его поставки в войска начнутся уже в 2018 году.

"Последние испытания показали, что система справляется со всеми возложенными на нее задачами и признана пригодной для боевых действий", - отмечает DAPA.

Разработка мобильного радара велась на протяжении шести лет, на эти цели было потрачено около $50 млн. Предполагается, что система на первом этапе будет использоваться в войсках параллельно с закупаемым в Швеции радаром ARTHUR-K, а со временем полностью заменит его. По сравнению с европейским аналогом южнокорейский комплекс имеет большую дальность обнаружения вражеской артиллерии (60 км против 40) и может непрерывно работать на протяжении восьми часов - на два часа больше.

В районе военно-демаркационной линии, проходящей в 60 км к северу от Сеула сконцентрирована мощнейшая группировка северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе ракетной. При необходимости она может обрушить на южнокорейскую столицу и ее окрестности, где проживает около 20 млн человек, настоящий огненный шквал. Военные эксперты предупреждают, что в этом случае разрушения будут катастрофическими, а счет жертвам будет идти на десятки или даже сотни тысяч.