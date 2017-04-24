СМИ: ВВС Афганистана в ходе спецоперации уничтожили около 80 боевиков ИГ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 апреля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана за последние 48 часов ликвидировали около 80 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным телеканала, правительственные войска Афганистана в ходе спецоперации нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в провинциях Гор и Нангархар. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях. При этом полевые командиры и боевики радикальных группировок все чаще присягают на верность ИГ.