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СМИ: ВВС Афганистана в ходе спецоперации уничтожили около 80 боевиков ИГ

Международная панорама
24 апреля, 9:42 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 24, апреля. /ТАСС
Правительственные войска нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в провинциях Гор и Нангархар
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 апреля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана за последние 48 часов ликвидировали около 80 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным телеканала, правительственные войска Афганистана в ходе спецоперации нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в провинциях Гор и Нангархар. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях. При этом полевые командиры и боевики радикальных группировок все чаще присягают на верность ИГ.

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