Марин Ле Пен уверена в своей победе во втором туре президентских выборов

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ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен выразила уверенность в том, что во втором туре президентских выборов 7 мая ей удастся одержать победу над основателем надпартийного движения "На марше" Эмманюэлем Макроном. Соответствующее заявление она сделала в городе Рувруа (департамент Па-де-Кале) во время первой после прошедших выборов поездки по стране.
"Мы отнюдь не разочарованы результатами, мы остаемся на сильных позициях соперника, у нас большой потенциальный резерв голосов. Мы успешно выступим во втором туре. Наш противник - Эмманюэль Макрон - слабак. У него, в частности, нет должной программы борьбы против исламистского терроризма", - сказала Ле Пен.
"Нынешние выборы - это по сути референдум по вопросу, допускать или нет в стране дикую глобализацию, и французам следует в связи с этим сделать четкий выбор. Уверена, что большинство французов против подобной глобализации", - подчеркнула лидер "Национального фронта". Она отметила, что в настоящее время "старый, абсолютно прогнивший и никому не нужный так называемый республиканский блок пытается создать коалицию вокруг Макрона".
В первом туре президентских выборов Ле Пен получила 22% голосов избирателей. Макрона поддержали 24% проголосовавших.