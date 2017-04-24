Генеральный директор ЮНЕСКО призвала власти РФ расследовать гибель журналиста Андрущенко

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала российские власти провести расследование по факту смерти журналиста газеты "Новый Петербург" Николая Андрущенко. Об этом говорится в распространенном заявлении ЮНЕСКО.

"Я осуждаю нападение на Николая Андрущенко и призываю российские власти провести тщательное расследование этого акта насилия и привлечь виновных к ответственности", - сказала Бокова. Она подчеркнула, что данный инцидент "наносит удар по свободе выражения мнений".

19 апреля в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что следователи проводят проверку в связи со смертью в больнице журналиста Николая Андрущенко.

По данным СМИ, 73-летний Андрущенко был госпитализирован 9 марта, предположительно после избиения, он был введен в медикаментозную кому. В 1990-х Андрущенко был депутатом Ленсовета. Позднее в журналистской деятельности он отличался острой критикой властей. Проходил фигурантом дел об экстремизме, клевете и оскорблении работников прокуратуры.