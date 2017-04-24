Военная разведка Нидерландов утверждает, что РФ несет угрозу безопасности страны

ГААГА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов считает Россию второй по значимости угрозой безопасности после терроризма. Соответствующую позицию изложил руководитель ведомства Онно Ейхелсейм, представляя ежегодный доклад.

По его словам, разведывательная служба "со всей серьезностью воспринимает попытки России дестабилизировать Нидерланды, Европу и НАТО". В частности, утверждает Ейхелсейм, РФ все чаще использует "методы ведения гибридной войны, такие как распространение ложной информации".

Кроме того, он полагает, что "Россия представляет серьезную угрозу кибербезопасности страны, а проводимые атаки становятся все более совершенными". По версии Ейхелсейма, только в прошлом году РФ провела сотни кибератак на Нидерланды, в том числе на минобороны, МИД и компании, производящие вооружение.

Все они, как настаивает служба разведки, "были отражены, и РФ не получила доступа к информации о системах вооружения".

По мнению главы ведомства, Россия хочет восстановить свое влияние, которое она имела во времена СССР, и "для достижения этой цели Москва готова использовать любые методы, в том числе военные".