Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина в полночь отключит ЛНР от электричества

Международная панорама
24 апреля, 20:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, апреля. /ТАСС
Как сообщили в компании "Луганское энергетическое объединение" причина отключения - задолженность за поставленную Украиной, но не оплаченную потребителями ЛНР электроэнергию
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Украина в полночь отключит от электроснабжения за долги территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин.

"В полночь переток электроэнергии будет прекращен. Сейчас ведутся соответствующие мероприятия техническими службами", - сказал он. Отключение электричества, по словам Наседкина, обусловлено задолженностью за поставленную Украиной, но не оплаченную потребителями ЛНР, электроэнергию. "Долг потребителей с неподконтрольной территории достиг 5 млрд гривен (около 185 млн долларов)", - сообщил он.

Как предположил представитель ЛЭО, населенные пункты ЛНР после полуночи будут получать электричество из России и соседней Донецкой народной республики.

В Луганской областной госадминистрации сегодня сказали корр. ТАСС, что не исключают перебоев с электроэнергией на подконтрольной Украине территории области. Ранее сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий обратил внимание на то, что несколько населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории подключены к энергосистеме республики.

О планах отключить ЛНР от электричества в связи с долгами ЛЭО заявляло в конце 2016 года. С марта 2017 года компания начала отключение учреждений бюджетной сферы, которые задолжали около $500 тысяч.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
6
Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работой
7
ООН сообщила о десятках жертв авиаударов международной коалиции в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама