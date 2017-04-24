Украина в полночь отключит ЛНР от электричества

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Украина в полночь отключит от электроснабжения за долги территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин.

"В полночь переток электроэнергии будет прекращен. Сейчас ведутся соответствующие мероприятия техническими службами", - сказал он. Отключение электричества, по словам Наседкина, обусловлено задолженностью за поставленную Украиной, но не оплаченную потребителями ЛНР, электроэнергию. "Долг потребителей с неподконтрольной территории достиг 5 млрд гривен (около 185 млн долларов)", - сообщил он.

Как предположил представитель ЛЭО, населенные пункты ЛНР после полуночи будут получать электричество из России и соседней Донецкой народной республики.

В Луганской областной госадминистрации сегодня сказали корр. ТАСС, что не исключают перебоев с электроэнергией на подконтрольной Украине территории области. Ранее сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий обратил внимание на то, что несколько населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории подключены к энергосистеме республики.

О планах отключить ЛНР от электричества в связи с долгами ЛЭО заявляло в конце 2016 года. С марта 2017 года компания начала отключение учреждений бюджетной сферы, которые задолжали около $500 тысяч.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.