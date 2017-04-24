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ООН сообщила о десятках жертв авиаударов международной коалиции в Сирии

Международная панорама
24 апреля, 21:07 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В последние дни международная коалиция нанесла несколько ударов в районе Ракки
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Жители Ракки покидают город, март, 2017

Жители Ракки покидают город, март, 2017

© EPA/STR

ООН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН обеспокоена ситуацией в районе сирийского города Ракка, где в последние дни в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибли десятки мирных жителей.

Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в секретариате ООН "глубоко обеспокоены безопасностью свыше 400 тысяч жителей Ракки". Дюжаррик отметил, что непрекращающиеся боевые действия и авиаудары "привели к росту числа жертв среди гражданского населения" и "нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, включая больницы, школы, рынки и объекты системы водоснабжения".

"Вчера авиаудары по городу Табка, как сообщается, привели к гибели восьми человек, включая пять детей, и повреждению двух школ. 22 апреля десятки людей, по поступающим сообщениям, были убиты и ранены в результате авиаударов по лагерю внутренне перемещенных лиц возле деревни Аль-Бардах, расположенной в 20 км западнее Ракки", - сказал представитель генсека.

Он также привел данные о том, что в последние дни около 39 тыс. жителей Ракки прибыли в лагерь беженцев Джиб Аль-Шаир, в котором наблюдается очень тяжелая гуманитарная ситуация. По словам Дюжаррика, ООН получила информацию о смерти нескольких детей в лагерях Джиб аль-Шаире и Аль-Карма.

Город Ракка, расположенный в 520 км к северо-востоку от Дамаска, считается неофициальной столицей террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на части территории Сирии, которую она удерживает под своим контролем. В настоящий момент вооруженные группировки, поддерживаемые международной коалицией, ведут штурм города Табка, который имеет стратегическое значение для операции по освобождению Ракки.

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