Глава МИД Великобритании поддержал расширение США санкций в отношении Сирии

WSJ: Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 25 апреля, 0:32
"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 25 апреля, 0:17
Генменеджер: "Монреаль" сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубеСпорт 25 апреля, 0:07
Взрыв гранаты в Дагестане: один подросток погиб, 10 госпитализированыПроисшествия 24 апреля, 22:17
Клинцевич: заявление Великобритании о праве на ядерный удар заслуживает жесткого ответаПолитика 24 апреля, 21:52
Рынок платного ТВ в России показал самый низкий прирост за пять летЭкономика и бизнес 24 апреля, 21:29
Соперница Шараповой Винчи выступила против wild card на турниры WTA для россиянкиСпорт 24 апреля, 21:15
ООН сообщила о десятках жертв авиаударов международной коалиции в СирииМеждународная панорама 24 апреля, 21:07
Директор Исаакиевского собора с 1 июня намерен покинуть свой постОбщество 24 апреля, 21:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал расширение США санкций в отношении Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.
"Великобритания приветствует санкции США против деятелей сирийского режима после отвратительной атаки в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб). Важно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - заявил он.
UK welcomes US sanctions on Syrian regime figures after abhorrent attack on #KhanSheikhoun. Vital that those responsible are held to account— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2017
Ранее в понедельник Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в провинции Идлиб. Как сообщили в минфине США, под карательные меры попал 271 сотрудник Центра научных исследований и изучения (ЦНИИ).
"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ, начиная, по крайней мере, с 2012 года", - говорится в сообщении ведомства.