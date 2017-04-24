Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Великобритании поддержал расширение США санкций в отношении Сирии

Международная панорама
24 апреля, 23:16 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
"Важно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - заявил Борис Джонсон
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал расширение США санкций в отношении Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Великобритания приветствует санкции США против деятелей сирийского режима после отвратительной атаки в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб). Важно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - заявил он.

Ранее в понедельник Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в провинции Идлиб. Как сообщили в минфине США, под карательные меры попал 271 сотрудник Центра научных исследований и изучения (ЦНИИ).

"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ, начиная, по крайней мере, с 2012 года", - говорится в сообщении ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
5
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
6
СМИ: Луганск остался без электроснабжения
7
Клинцевич: заявление Великобритании о праве на ядерный удар заслуживает жесткого ответа
Темы дня
Загрузка...
Реклама