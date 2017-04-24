Глава МИД Великобритании поддержал расширение США санкций в отношении Сирии

ЛОНДОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал расширение США санкций в отношении Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Великобритания приветствует санкции США против деятелей сирийского режима после отвратительной атаки в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб). Важно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - заявил он.

UK welcomes US sanctions on Syrian regime figures after abhorrent attack on #KhanSheikhoun. Vital that those responsible are held to account — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2017

Ранее в понедельник Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в провинции Идлиб. Как сообщили в минфине США, под карательные меры попал 271 сотрудник Центра научных исследований и изучения (ЦНИИ).

"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ, начиная, по крайней мере, с 2012 года", - говорится в сообщении ведомства.