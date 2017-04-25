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Один человек погиб и четверо пострадали в ходе манифестации в Венесуэле

Международная панорама
25 апреля, 1:52 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Был застрелен молодой сотрудник правительства штата Мерида
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МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в понедельник на проправительственной демонстрации в венесуэльском штате Мерида. Об этом уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб сообщил на своей странице в Twitter.

По его данным, был застрелен молодой сотрудник правительства штата Мерида, еще один участник манифестации получил тяжелое огнестрельное ранение в голову и был доставлен в реанимацию.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

С начала месяца, согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" были задержаны почти 1,3 тыс. человек. Количество погибших в ходе столкновений с полицией, грабежей и беспорядков составляет не менее 20 человек.

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