В ходе манифестаций в Венесуэле погибли два человека

Лучший в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 летСпорт 25 апреля, 4:03
AP: сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 годаМеждународная панорама 25 апреля, 3:52
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблемМеждународная панорама 25 апреля, 3:17
СМИ: Элтон Джон из-за острой инфекции отменил концерты в СШАКультура 25 апреля, 2:47
Трамп произвел новые назначения в руководстве ПентагонаМеждународная панорама 25 апреля, 2:28
Хоккеисты Андерсон, Коглиано и Райан номинированы на приз "Билл Мастертон Трофи"Спорт 25 апреля, 2:19
Демократы в Конгрессе обвинили Госдеп в завуалированной рекламе гольф-клуба ТрампаМеждународная панорама 25 апреля, 2:15
СМИ: Шарапова может получить wild card в квалификацию "Ролан Гаррос"Спорт 25 апреля, 1:58
Сенат утвердил Сонни Пердью на посту министра сельского хозяйства СШАМеждународная панорама 25 апреля, 1:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Два человека были убиты в ходе манифестаций в понедельник в венесуэльских штатах Мерида и Баринас. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны. По данным ведомства, еще семеро участников массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро получили ранения.
"Назначенные прокуроры координируют действия экспертов-криминалистов в обоих регионах, чтобы установить ответственных за случившееся", - отмечается в заявлении надзорного ведомства.
С начала апреля в южноамериканской стране проходят акции протеста, организуемые противниками Мадуро, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.
С начала месяца, согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", были задержаны почти 1,3 тыс. человек. Количество погибших в ходе столкновений с полицией, грабежей и беспорядков превысило 20 человек.