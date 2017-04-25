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В ходе манифестаций в Венесуэле погибли два человека

Международная панорама
25 апреля, 4:08 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Еще семь человек пострадали
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МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Два человека были убиты в ходе манифестаций в понедельник в венесуэльских штатах Мерида и Баринас. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны. По данным ведомства, еще семеро участников массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро получили ранения.

"Назначенные прокуроры координируют действия экспертов-криминалистов в обоих регионах, чтобы установить ответственных за случившееся", - отмечается в заявлении надзорного ведомства.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят акции протеста, организуемые противниками Мадуро, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

С начала месяца, согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", были задержаны почти 1,3 тыс. человек. Количество погибших в ходе столкновений с полицией, грабежей и беспорядков превысило 20 человек.

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