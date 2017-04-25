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ВМС Южной Кореи проведут учения с авианосной группой США

Международная панорама
25 апреля, 4:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson сейчас движется к Корейскому полуострову
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ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Военно-морские силы Южной Кореи проведут в конце нынешней недели учения с ударной группой ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом сообщило командование сеульских ВМС, передает информационное агентство Kyodo.

Количество и типы южнокорейских кораблей, выделяемых для учений, не уточняются.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson сейчас движется к Корейскому полуострову и проводит учения с японскими ракетными эсминцами "Асагара" и "Самидарэ". Фактически они отрабатывают взаимодействие в составе единого соединения.

Предполагается, что группа во главе с Carl Vinson пройдет через Корейский пролив мимо островов Цусима и переместится в Японское море. В его акватории, как сообщает газета Yomiuri, состоятся новые учения этого соединения и ВМС Японии.

Проведение крупных военных маневров в Японском море с участием авианосной группы США практически не имеет прецедентов. До сих пор Токио и Вашингтон избегали таких действий, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях со странами региона, отмечает Yomiuri. Нынешние учения рассматриваются как средство военного давления на КНДР, которая в последнее время в нарушение решений Совета Безопасности ООН активизировала свою ракетно-ядерную программу.

В состав американской группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. Это соединение в первой половине апреля проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.

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