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Командующий войсками США в Южной Корее: Штаты готовы к провокациям КНДР

Международная панорама
25 апреля, 5:15 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян вновь активизировал подготовку к проведению нового ядерного испытания
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СЕУЛ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Американские войска в Республике Корея готовы противодействовать провокациям со стороны КНДР. С таким заявлением выступил командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс.

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"Мы готовы. Это единственное послание, которое у нас есть", - ответил он южнокорейским журналистам на вопрос, хотел бы он передать что-нибудь властям в КНДР в связи с отмечаемой там 85-й годовщиной основания Корейской народной армии. "Мы привержены военному союзу Республики Корея и США. Это самое важное, это наша обязанность, и мы продолжим это делать", - добавил генерал.

Южнокорейские СМИ днем ранее сообщили, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. По их данным, на северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания. Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти, - между 25 апреля и 9 мая. Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне отмечается годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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