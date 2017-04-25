Токио, Сеул и Вашингтон будут координировать действия в отношении КНДР

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ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония, Южной Корея и США договорились тесно сотрудничать по вопросу о дипломатических, военных и экономических мерах в отношении КНДР. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн по итогам встречи с Токио со своими японским и южнокорейским коллегами Кэндзи Канасуги и Ким Хон Гюном.
"Договорились тесно сотрудничать в области дипломатии, военных действий и экономики", - привело агентство Kyodo его заявление по итогам встречи, посвященной проблеме КНДР. По его словам, стороны также сошлись относительно важной роли Китая в вопросах урегулирования ситуации.
В свою очередь Ким Хон Гюн отметил, что стороны договорились "максимизировать давление в отношении Северной Кореи". Он также добавил, что на встрече обсуждался вопрос принятия мер в отношении Пхеньяна в случае его провокационных действий. Другие подробности контактов спецпредставителей трех стран неизвестны.
Как заявлял ранее Госдепартамент, эта встреча является частью регулярных консультаций трех сторон по вопросу КНДР в целях обмена мнениями и координации действий. В последний раз в таком формате встреча прошла 27 февраля в Вашингтоне. Вместе с тем ранее сегодня МИД Японии сообщил, что спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй с 25 по 28 апреля посетит страну и обменяется с Канасуги мнениями относительно ситуации вокруг КНДР. Запланированы ли его встречи с американским и южнокорейским коллегами, неизвестно.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Совет Безопасности ООН 20 апреля вскоре после очередного запуска, завершившегося неудачей, принял заявление, в котором осудил действия Пхеньяна и в очередной раз пригрозил стране новыми санкциями.
25 апреля в КНДР отмечают 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Ряд экспертов высказывал мнение, что Пхеньян может приурочить очередное испытание к этой дате.