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Жители приграничной зоны Северо-Восточного Китая опасаются ядерных испытаний КНДР

Международная панорама
25 апреля, 8:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Ранее КНДР осуществила очередную попытку запуска баллистической ракеты, которая, по наблюдениям американских военных, оказалась безуспешной
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ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Население северо-восточных районов Китая, граничащих с КНДР, выражает серьезную обеспокоенность по поводу ядерных испытаний, которые Пхеньян может провести в ближайшее время. Об этом сообщила китайская газета The Global Times.

"Как знать, может быть, в результате этих тестов атомного оружия произойдет заражение воздуха, почвы, и, что самое страшное, грунтовых вод", - приводит издание слова одного из опрошенных граждан по фамилии Чжан, проживающего в городе Даньдун (провинция Ляонин) - в непосредственной близости от пограничного перехода в КНДР.

"В прошлый раз, во время пятого по счету испытания, мы почувствовали настоящее землетрясение. И вот они снова собираются его повторить. Честно говоря, это вызовет панику среди пожилых людей и детей", - отметила в свою очередь жительница по фамилии Го из города Яньцзи (Яньбянь- Корейский автономный округ, северо-восточная китайская провинция Цзилинь), где проживает около миллиона этнических корейцев.

Как отмечается в статье, некоторые представители местного населения считают, что сложившаяся напряженная ситуация в ожидании ядерных испытаний КНДР - "переходящее явление". "Такие новости (о планируемых тестах атомной бомбы) мы слышим уже не в первый раз, и думаю, не в последний. Полагаю, мы продолжим жить, как и прежде, - считает 54-летний житель Ли Говэй из города Яньцзи. - Честно говоря, я испытываю некоторую симпатию по отношению к населению КНДР, которое стремится защитить свою страну".

Он также добавил, что у жителей КНДР "сильный хребет, однако так (путем ракетно-ядерных испытаний) им не удастся развить национальную экономику".

16 апреля КНДР осуществила очередную попытку запуска баллистической ракеты, которая, по наблюдениям американских военных, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена (1912-1994). В Пхеньяне прошел крупномасштабный военный парад, в ходе которого, как отмечается, впервые была продемонстрирована северокорейская баллистическая ракета морского базирования. По информации Центрального китайского телевидения, КНДР в настоящее время ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.

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Ракетные запуски в КНДР
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