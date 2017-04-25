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СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное море

Международная панорама
25 апреля, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Ранее корабль участвовал в учениях США, Великобритании, Австралии и Франции в Персидском заливе
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Британский эсминец HMS Daring в проливе Босфор

Британский эсминец HMS Daring в проливе Босфор, 24 апреля

© REUTERS/Murad Sezer

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Британский эсминец проекта 45 (Type 45) HMS Daring направился в Черное море после захода в порт Стамбула.

Фотографии корабля, проходящего пролив Босфор, опубликовала газета The Sun.

Ранее в этом году Daring участвовал в совместных военных учениях США, Великобритании, Австралии и Франции в Персидском заливе.

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