СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное море

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Британский эсминец проекта 45 (Type 45) HMS Daring направился в Черное море после захода в порт Стамбула.

Фотографии корабля, проходящего пролив Босфор, опубликовала газета The Sun.

Ранее в этом году Daring участвовал в совместных военных учениях США, Великобритании, Австралии и Франции в Персидском заливе.