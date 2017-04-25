СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное море

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Британский эсминец проекта 45 (Type 45) HMS Daring направился в Черное море после захода в порт Стамбула.
Фотографии корабля, проходящего пролив Босфор, опубликовала газета The Sun.
Ранее в этом году Daring участвовал в совместных военных учениях США, Великобритании, Австралии и Франции в Персидском заливе.